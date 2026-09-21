Украинец стал лучшим иностранным учителем в Китае: кто такой Иван Саливончик и как он одержал победу

Аспирант кафедры анатомии, физиологии и физической реабилитации Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Иван Саливончик одержал победу в номинации "Лучший иностранный учитель" в Китае. Педагог получил награду за высокое профессиональное мастерство, педагогический талант и весомый вклад в развитие международного образования.

Об этом сообщили на сайте украинского вуза. Учитель работает в одной из сетей международных школ Китая, где ежегодно по итогам работы выбирают лучших педагогов среди китайских и иностранных специалистов.

Конкуренция высокая, ведь в него входят преподаватели английского языка, изобразительного искусства, математики, экономики и физической культуры. Процесс отбора проходит в несколько этапов: сначала из числа всех кандидатов определяют трёх финалистов, а уже из них выбирают единственного победителя.

По словам украинца, при оценке жюри учитывает целый комплекс критериев. Это и педагогическое мастерство, а именно уровень подготовки и проведения открытых уроков; методическая работа, которая оценивается по тому, насколько качественно оформлена документация (годовые, семестровые и ежедневные планы занятий); конечно, учитываются отзывы руководства школы и родителей учеников, а также активное взаимодействие с коллегами, преподавание смежных дисциплин и реализация совместных учебных проектов.

"Признание Ивана Саливончика лучшим преподавателем в своей области – это не только его личный триумф, но и яркое подтверждение высокого уровня подготовки специалистов в Черкасском национальном университете", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известный учитель Украины выступил против дистанционного обучения.

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