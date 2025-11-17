Украинец вошел в перечень самых цитируемых ученых мира 2025: кто такой Максим Коваленко и что он исследует

Член наблюдательного совета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха, профессор Швейцарской федеральной лаборатории по материаловедению и технологиям Максим Коваленко (ETH Zürich, Empa, Швейцарская федеральная высшая техническая школа Цюриха) вошел в список самых цитируемых ученых мира за 2025 год. Перечень ежегодно публикует компания Clarivate Analytics.

Об этом сообщили на официальном сайте учреждения высшего образования. Рейтинг охватывает около 7 тысяч исследователей – только 0,1% из более 7 миллионов ученых в мире, работы которых имеют наивысшее влияние в своих областях.

Попадание в этот перечень свидетельствует о выдающемся научном влиянии – в него включают только тех, кто имеет наибольшее количество публикаций, входящих в топ-1% наиболее цитируемых в мире за последние десять лет.

Ученый имеет более 30 высокоцитируемых работ, что значительно превышает минимальный барьер для попадания в рейтинг (примерно 15).

Исследования группы Максима Коваленко охватывают наноматериалы, коллоидные полупроводниковые нанокристаллы, неорганические перовскиты, люминофоры, новые материалы для энергетики и электроники.

Разработки его команды активно применяются в оптоэлектронике, светодиодах, детекторах и солнечных элементах. Всего в 2025 году в список Clarivate вошли 36 ученых из ETH Zürich и 130 из Швейцарии в целом.

