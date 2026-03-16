Украинка, которая учится в двух американских университетах, дала 5 советов для изучения английского языка

Украинка Татьяна Маланчук, которая выучила английский язык с А0 до В2 за год, а за три года сдала IELTS на С2 и теперь является студенткой двух американских университетов, поделилась своим опытом. Она дала 5 важных советов, которые точно помогут в изучении любого языка.

Свое обращение девушка опубликовала в видео в социальной сети TikTok. По ее словам, свой путь она начала буквально с 0 – с изучения алфавита.

"Самое первое, что вам надо – это время. Много, много времени. Я смогла выучить английский с А0 до В2 за год только потому, что учила его ежедневно, без каникул и выходных, по 8 часов в день", – говорит украинка.

5 советов, которые помогут быстрее выучить любой язык:

1. Окружайте себя языком

"Я постоянно слушала что-то на фоне английского: фильмы, подкасты, сериалы, музыка – мозг должен привыкать к звучанию языка", – объясняет девушка.

2. Говорите с собой

По словам автора видео, надо любое новое изученное слово использовать в быту. Находить, где его можно использовать. Это очень помогает разговориться и развить умение объяснить что-либо, зная всего несколько слов.

3. Структурируйте все, что вы учите

Девушка рассказала, что она делила все, что учит, по дням. То есть в понедельник она учила новые слова, во вторник – грамматику, в среду – письмо и так далее. На одну тему она давала себе неделю.

4. Слушайте рэп и старайтесь читать его на английском языке

Татьяна объясняет, что именно этот навык очень помог ей заговорить на английском. Ведь произношение улучшается именно тогда, когда вы повторяете слова и предложения за носителем.

5. Говорите, даже если не знаете большинства слов

"Не бойтесь чувствовать себя тупым. Говорите с людьми. Неважно, знаете ли вы три слова, или не знаете правильного произношения – говорите. Не знаете слова – объясняйте жестами, но общайтесь", – дает совет она.

Главное, по ее мнению, – это не бояться делать ошибки.

