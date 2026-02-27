Учительница английского языка Мария Волкотруб назвала 5 английских слов, которые учат в украинских школах, однако их на самом деле не употребляют носители. По словам педагога, даже наши учителя их употребляют, разговаривая на английском.

Однако, по мнению преподавательницы, их лучше заменить на те, которые используют англичане и американцы. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

5 английских слов, которые учителя употребляют, а носители – нет

Слово Variant лучше заменить на Option

По словам преподавательницы, слово variant носителями воспринимается, как "версия", а не "вариант ответа" или "выбор".

Слово Hometask заменить на Homework

Педагог объясняет, что в английском языке вообще нет слова hometask. Поэтому лучше использовать homework или assignment.

Слово Training не употребляется во множественном числе (Trainings)

Как объясняет учительница, слово training в английском языке – неисчисляемое. Можно сказать training sessions, но не trainigs.

То же правило касается и слова Feedback (feedbacks – ошибочно)

Произношение слова Clothes

По словам преподавательницы, это слово довольно часто произносят неправильно. Она объясняет, что в реальной речи оно часто произносится "kloʊz", без "лишних" слогов.

