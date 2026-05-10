Украинка показала рюкзак дочери-первоклассницы в Германии: весит 4,5 кг и стоит 'как крыло самолета'. Видео

Украинка Валентина Березовская, которая сейчас живет в Германии, поделилась в соцсетях видео о школьной жизни своей дочери-первоклассницы. Больше всего обсуждений вызвал вес рюкзака ребенка – он потянул на 4,5 килограмма.

Видео дня

В ролике, опубликованном в Instagram, женщина решила подробно показать, что именно носит школьница ежедневно. По ее словам, сам ребенок весит 29 килограммов, поэтому нагрузка является ощутимой. При этом в рюкзаке лежат не только учебники. "Для всяких мелочей по типу карандаши, ножницы – дочь носит два пенала. Обязательно имеет с собой термос или бутылку с водой, и ланчбоксы для перекусов, потому что в школе не предусмотрен обед", – рассказала мама. Кроме этого, девочка иногда берет с собой игрушки.

Женщина также обратила внимание на особенности обучения. В частности, в школах Германии не нужно ежедневно записывать расписание в дневник. "Я это делала в начале, но потом поняла, что оно не надо и перестала", – говорит она. Значительную часть материалов ученики получают в виде распечаток, которые хранят в папках для различных предметов. Пишут первоклассники преимущественно толстыми карандашами, а для обучения счету используют специальные вспомогательные инструменты, похожие на бусы.

В подписи к видео украинка объяснила, что в Германии рюкзак обычно покупают сразу на все четыре года начальной школы, поэтому сначала он кажется слишком большим, однако потом ребенок до него дорастает. В то же время ежедневное ношение вещей – обязательно, в отличие от украинских школ, где дети часто оставляют учебники в классе.

При этом комментаторы отметили, что приобрести такой рюкзак и наполнить его нужными вещами – удовольствие совсем не из дешевых. Некоторые даже сравнивали стоимость набора школьника с крылом самолета. Такая подготовка к обучению может стоить сотни евро. Однако и пользоваться всем приобретенным придется регулярно. "В Германии дочь снова пошла в первый класс и здесь носит каждый день", – отметила женщина. Дополнительный вес иногда создает и сумка со спортивной формой, хотя ее берут не каждый день.

Несмотря на это, автор видео отмечает и положительные моменты местной системы образования. В частности, ее приятно удивили правила относительно пропусков по болезни. "Если ребенок заболел и не приходит в школу более трех дней, то потом мне не нужно приносить никакой справки", – объяснила она. По ее словам, в Украине такое требование является обязательным, что создает дополнительные неудобства для родителей.

В конце видео женщина подытожила: "Наш рюкзак взвесил на четыре с половиной килограмма, и как по мне, это много. Вы как думаете?". В комментариях пользователи активно обсуждают, является ли такая нагрузка допустимой для первоклассников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинке, которая назвала 5 самых удивительных фактов о школьном обучении в Англии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!