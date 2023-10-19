Украинка получила престижную международную премию по математике: ее присуждают ежегодно одному человеку

Украинка Екатерина Пожарская получила международную премию Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 по математике за "вклад в теорию информационной сложности". Об этом сообщил в Facebook коллектив факультета информационных технологий и математики.

Там рассказали, что премия присуждается каждый год только одному в мире ученому-математику до 35 лет. Теперь молодого ученого будет ждать награда в 1000 долларов и памятная доска.

"Гордимся нашей выпускницей и желаем ей дальнейших успехов", – написали коллеги специалиста.

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О молодом ученом известно, что она в 2015 году окончила Волынский национальный университет. Сейчас она считается научным сотрудником отдела теории функций Института математики Национальной академии наук Украины. В настоящее время работает постдокторским исследователем в рамках стипендии от фонда Гумбольдта в немецком городе Хемниц.

В рамках своего труда Пожарская вместе с коллегами занимается исследованием современных задач теории приближений и разработкой алгоритмов для уменьшения информационной сложности, находящих применение в машинном обучении.

Комитет награды состоял из бывших победителей, Дэвида Крига (2020), Михаэлы Шельгени (2021) и Матиаса Зоннляйтнера (2022), а также редакторов Генрика Возняковского и Эриха Новака.

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