Украинка проверила, как с ее ребенком обращаются в детсаду: простая игра открыла неожиданную правду

Мама девочки Валерия Бирюкова поделилась простой игрой, которая поможет узнать, как с ребенком обращаются в детском саду. В частности, она предложила своей дочери поиграть в садик так, будто она воспитательница.

В заметке в Threads женщина рассказала, что в игре детям нужно выполнять все обязанности воспитателя: кормить, укладывать спать, играть. А также общаться с теми, кто себя невежливо ведет. Она отметила, что благодаря этой игре поняла, что у ее дочки теплые и внимательные воспитатели.

"Услышала на днях совет, который помогает узнать, как ребенку в садике: предложите ему поиграть в садик так, чтобы он был воспитателем. Мия сразу выдала все. И как с ними играют, как кормят, как укладывают, каким тоном говорят с теми, кто не слушается. У дочки теплые, внимательные воспитатели с ангельским терпением. Это такое облегчение", – написала Бирюкова.

В то же время другие родители поделились, как их дети показывают, что происходит в детском саду. Так, кто-то говорил, что ребенок сам "включает режим воспитательницы" и начинает себя вести дома так же. К обсуждению присоединились также и работники детсадов. Они рассказали, что только со временем начали понимать, как дети подхватывают их поведение. Например, малыши подтягивали рукава так же или повторяли слова, которые часто говорят педагоги.

Воспитатели также добавили, что подобное работает в обе стороны: мальчики и девочки также показывают, как с ними обращаются дома.

"Наша сама включает режим воспитательницы, и мы автоматически становимся "молодцы" и "дай пять".

"Недавно пересматривала фотографии с моими малышами, которые уже пошли в старшую группу, – все с подтянутыми рукавами. Потому что я так на работе хожу. А еще не успевала никогда снять, как одна маленькая сама играет с детьми как я, воспитательница, – карточки показывает и хвалит, когда правильно отвечают".

"Моя сама играет в садик, и я слышу, как на повышенных тонах она разговаривает с детьми и говорит: "Я такая злостная, очень злостная!" – чисто галицкий диалект, который мы дома не используем".

