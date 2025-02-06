Украинская детская книга вошла в топ-5 лучших в мире

Книга украинской детской писательницы Оксаны Лущевской "Это тихая ночь, мой астронавт" (Silent Night, My Astronaut) вошла в пятерку лучших по версии британского издания Financial Times. В рассказе говорится о первых 10 днях полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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Издание называет книгу "мощной и своевременной", ведь история главной героини – семилетней девочки по имени Ия открывает мир детских переживаний не только маленьким читателям, но и взрослым. Также рассказ стал победителем конкурса "Лучший книжный дизайн-2022", информирует Читомо.

"Это своевременная, мощная книжка-картинка о страхе и стойкости", – отмечает Financial Times.

В аннотации говорится о деталях повседневной жизни Ии во время войны, о ее мечтах и убеждениях. Также в книге присутствует вымышленный персонаж – астронавт, помогающий девочке держаться в сложные моменты.

В рассказе есть детали повседневной жизни Ии во время войны, ее заботы, мечты и убеждения. Заметки Ии – разнообразные эмоции: от страха до растерянности, от радости к отчаянию. Юные читатели узнают, как меняется жизнь Ии, и кто помогает ей держаться в это сложное время, когда история повторяется и меняется навсегда. В книге еще вымышленный астронавт, помогающий Ие держаться. Иин ежедневник начинается 24 февраля и длится до 5 марта, иллюстрируя первые 10 дней войны", – отмечается в аннотации.

"Важно, что такие книги так хорошо замечают в Великобритании. И важно, что Financial Times – не о детлит, а о сильнейших запросах нашего времени", – отметила Лущевская.

Украинская книга вышла в 2022 году в издательстве "Книголов". Иллюстратором к изданию стала Екатерина Степанищева.

В Великобритании книгу "Silent Night, My Astronaut" напечатало издательство Andersen Press. Кроме того, она вышла в свет и в американском издательстве Tilbury House под названием "Queit night, my astronaut".

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