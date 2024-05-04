Украинская учительница, которая преподает в Великобритании, предложила ввести в украинских школах три ВНО и привела аргументы

Украинская учительница, которая преподает в Великобритании, Надежда Майбогина предложила ввести в украинских школах три внешних независимых оценивания. Оно должно проходить после каждого основного звена образования. Она уверяет, что таким образом школьники будут соперничать сами с собой, а учебные заведения показывать свою эффективность и успешность.

Об этом Майбогина написала в Facebook. Она привела в пример британскую систему оценивания, отметив, что она хоть и не идеальна, но справедлива и эффективна.

Педагог объясняет, что в Британии результаты ВНО показывают не столько усвоение знаний школьниками, сколько способность ребенка к обучению.

В то же время оценки по экзамену, которые ученики получают на предыдущем звене, определяют минимум, который школьники должны достичь на следующем уровне. Таким образом, детей определяют в группы по уровню знаний и способностей. Кроме того, в течение года школьники трижды в год сдают промежуточные экзамены, по результатам которых место в классе может быть пересмотрено.

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Эффективность работы средней школы определяется как разница между средним показателем ВНО после начальной школы и ВНО после средней. Она объясняет, что если школьник на ВНО получил 6 баллов, то на следующем уровне он должен получить не менее 6, а лучше 7. В таком случае, школа считается эффективной. Если же ученик получил более низкую оценку, то это означает, что учебное заведение не смогло сохранить способность ребенка к обучению.

Измерение прогресса в школах происходит по предметам, говорит Майбогина. Например, если школьники на предварительном экзамене по какой-то дисциплине получили 7 баллов, то учителя нацеливаются на то, чтобы на следующем они имели в среднем 8 баллов, но не ниже 7.

"Например, в школе биологию изучают 100 детей. Средний входной ВНО этих детей – 7. Целевой показатель для учителей биологии (исходящий ВНО) – средний 8 по этой группе. Учителя биологи обучали детей так, что средний 8 – они молодцы. Если средний 6 – не очень молодцы", – объясняет учительница.

Она добавляет, что вся аналитика прогресса ведется по разным показателям, включающим пол, категории особых образовательных потребностей, материальное положение и т.п.

Кроме того, рост, которого достигла школа, сравнивается и с национальным уровнем. Таким образом, учитываются общие тенденции. То есть, если по всей стране входной балл по предмету составляет 7, значительное количество школ имеет в среднем 5 баллов, а одно из учебных заведений получило 6, то оно не так плохо справилось. Если же оценка выше входной, такая школа будет считаться уникальной и передовой по такой дисциплине.

Вся аналитика успехов ведется в мощных программных обеспечениях, доступ к которой имеют учителя и руководители учебных заведений. Благодаря ей принимаются решения на уровне школы, общества, государства.

Майбогина отмечает, что даже если в школу приходит ребенок с низким входным результатом ВНО, то такое учебное заведение будет считаться эффективным и успешным, если оно смогло сохранить тот же уровень обучаемости, или его немного улучшить.

По ее словам, в Украине такой системы не хватает, поэтому нивелируется работа учителей начальной и средней школы. Ведь детей часто переводят в более "сильные" учебные заведения только в старшей школе, чтобы они смогли качественнее подготовиться к успешной сдаче ВНО. А школа, таким образом, получит высокий рейтинг.

Поэтому, по словам педагога, из-за отсутствия объективного измерения руководство учебных заведений ориентируется только на результаты ВНО и количество побед учеников в разных конкурсах. Поэтому возникают проблемы в школах из маленьких городов и особенно сел. Ведь там дети не имеют доступа к репетиторству, поэтому у них нет возможности улучшать свой уровень успехов на ВНО. Кроме того, каждый учитель знает, что работать со слабыми детьми гораздо труднее, но прогресс таких учеников весомее сильных школьников.

"Рейтинговые школы сконцентрированы в столице и в крупных городах. И рейтинг ВНО, как урожай, собирает только старшая школа, которая "высасывает" детей из тех школ, где их годами лелеяли учителя, труд которых остался незаметным", – говорит Майбогина.

В то же время у ребенка нет сравнения самого с собой, потому что у него есть только конечный результат обучения в школе. Однако, по словам учительницы, это может быть не максимум, которого ученик мог бы достичь в течение всего времени получения образования.

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