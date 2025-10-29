Украинская учительница объяснила, почему в Финляндии мало частных школ: все дети хотят учиться в государственных

Сертифицированная учительница начальных классов и английского языка, образовательный блогер и предприниматель Юлиана Довгопол поделилась своими образовательными зарубежными поездками. По ее словам, в Финляндии государственная школа имеет приоритет перед частной.

Педагог рассказала, что в этой стране очень престижно учиться и работать именно в государственной школе, частных у них практически нет. Об этом она сказала во время разговора в подкасте Освітній Крафт с Дарьей Олейник.

"В Финляндии есть ситуации, когда ученик идет в частную школу, потому что не смог поступить в государственную", – делится педагог.

Также по словам педагога, после завершения начальной школы, все дети проходят тестирование, и в среднюю школу уже идут в соответствии со своим уровнем знаний. То есть в один класс попадают дети примерно одного уровня знаний.

