Украинская учительница сравнила свою оценку с тем, как оценил работу ученицы Gemini: что показал эксперимент с ИИ

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец решила провести эксперимент и сравнить свою оценку за работу ученицы с той, которую поставит искусственный интеллект. Она загрузила в чат с Gemini эссе школьницы и попросила оценить, учитывая как содержание, так и грамматические ошибки.

В видео, которое педагог выложила в социальной сети TikTok, видно, что ИИ поставил за работу 8 баллов, тогда как сама учительница показала, что она оценила это эссе в 10 баллов. У читателей педагог спрашивает, какую же оценку ей оставлять, возможно ли вывести среднюю арифметическую.

"Я дала запрос ИИ проверить эссе ученицы по 12-балльной системе, учитывая содержание и грамматические ошибки", – рассказывает она в видео и добавляет, что ее оценка оказалась выше.

В комментариях ей пишут, что стоит оставить ту, оценку, в которую работа была оценена учительницей, а не Gemini, поскольку он не всегда оценивает корректно.

