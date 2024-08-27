Украинские абитуриенты начали получать гранты на обучение: Лисовой рассказал, как будет работать механизм

Поступающие в высшие образования уже получают гранты на обучение по контрактной форме. Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что сейчас происходит сотрудничество МОН с Министерством финансов для отработки механизма выплаты средств.

Видео дня

По словам чиновника, сертификат на обучение будет поступать в Дію и дальше будет использоваться абитуриентом при поступлении в университет. Об этом Лисовой рассказал во время Августовской конференции-2024.

"Мы реализуем эксперимент по внедрению грантов. Речь идет о государственных грантах, которые абитуриенты уже вот сейчас получают. Работаем с Минфином над механизмом, как именно они их получают. Сертификат приходит на Дію, далее используется абитуриентом при поступлении в университет", – сказал чиновник.

Он объяснил, что таким образом меняется философия и государство предоставляет деньги на образование гражданину, а не университету. Таким образом, у студентов будет больше возможностей при выборе специальности.

В частности, если соискателю образования не понравилось учиться в определенном учебном заведении или на курсе, он может перейти в другое. В таком случае, средства будут "переходить" вместе со студентом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине увеличилось количество университетов, где можно получить грант на образование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!