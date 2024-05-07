Украинские школьники 6 и 8 классов пройдут тестирование: ДСЯО сообщило подробности

Около 17 тысяч украинских школьников 6 и 8 классов пройдут тестирование по математике и украинскому языку. Учеников из 345 школ будут проверять на уровень усвоения знаний за последние два года.

Исследование пройдет с 14 по 24 мая на платформе Всеукраинской школы онлайн. Результаты мониторинга покажут разницу с прошлогодними показателями успеваемости. Об этом сообщила Государственная служба качества образования на официальном сайте.

Полученные в ходе мониторинга данные будут конфиденциальными и обнародованными только в самом общем виде. Однако ученики получат свои результаты в личных кабинетах.

"Репрезентативную выборку заведений общего среднего образования сформировал Институт образовательной аналитики на основе данных по школам, которые работают в Украине в 2023/2024 учебном году. Исследование охватит около 17 тысяч учеников и учениц. В каждой школе к мониторингу, как и в прошлом году, будет из параллели шестых и класс из параллели восьмых.

Видео дня

Тесты по математике и украинскому языку были разработаны экспертами в соответствующих областях.

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