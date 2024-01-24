Украинские школьники, которые учатся онлайн, получат бесплатно еще более 50 тысяч гаджетов

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Украинские школьники, которые учатся онлайн, получат бесплатно еще более 50 тысяч гаджетов

Более 50 тысяч гаджетов получат украинские школьники для дистанционного обучения. Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская. В своем обращении на образовательной конференции Bett UK 2024, которая состоялась в Лондоне, она рассказала, что ее Фонд вместе с министерствами образования и науки и цифровой трансформации запустили Коалицию девайсов, чтобы закрыть потребность в гаджетах еще большего количества участников образовательного процесса.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Зеленской. Там отмечено, что в 2024 году Коалиция имеет амбициозную цель – предоставить 100 тысяч гаджетов украинским детям и 30 тысяч учителям. Благодаря конференции, на которой представили созданную организацию, удалось уже получить почти половину необходимых девайсов.

Украинские школьники, которые учатся онлайн, получат бесплатно еще более 50 тысяч гаджетов

"В Украине растет целое поколение детей, которые практически не знают, как это – ходить в школу. Потому что уже учебный год, из-за войны, учатся онлайн. Сейчас почти две тысячи наших школ не могут принять наших учеников физически. Причина в том, что в этих школах нет бомбоубежищ. Да, наши школы не готовились к войне. Они готовили детей к счастливому будущему в XXI веке. И вот теперь, из-за безумия соседней страны, наши дети проводят весь день перед монитором, учась онлайн или же в укрытии, прячась от обстрелов", – сказала Зеленская.

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Украинские школьники, которые учатся онлайн, получат бесплатно еще более 50 тысяч гаджетов

По ее словам, планшеты и ноутбуки в первую очередь необходимы школьникам уязвимых категорий в регионах, где уроки проводят в основном дистанционно. Первая леди отметила, что на сегодняшний день 2 миллиона детей учатся онлайн из-за войны России против Украины, поэтому им нужно обеспечить качественный процесс.

Она также добавила, что в настоящее время при поддержке иностранных партнеров Фонду уже удалось обеспечить гаджетами около 50 тысяч участников образовательного процесса.

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