Украинские школьники, которые учатся онлайн, получат бесплатно еще более 50 тысяч гаджетов

Более 50 тысяч гаджетов получат украинские школьники для дистанционного обучения. Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская. В своем обращении на образовательной конференции Bett UK 2024, которая состоялась в Лондоне, она рассказала, что ее Фонд вместе с министерствами образования и науки и цифровой трансформации запустили Коалицию девайсов, чтобы закрыть потребность в гаджетах еще большего количества участников образовательного процесса.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Зеленской. Там отмечено, что в 2024 году Коалиция имеет амбициозную цель – предоставить 100 тысяч гаджетов украинским детям и 30 тысяч учителям. Благодаря конференции, на которой представили созданную организацию, удалось уже получить почти половину необходимых девайсов.

"В Украине растет целое поколение детей, которые практически не знают, как это – ходить в школу. Потому что уже учебный год, из-за войны, учатся онлайн. Сейчас почти две тысячи наших школ не могут принять наших учеников физически. Причина в том, что в этих школах нет бомбоубежищ. Да, наши школы не готовились к войне. Они готовили детей к счастливому будущему в XXI веке. И вот теперь, из-за безумия соседней страны, наши дети проводят весь день перед монитором, учась онлайн или же в укрытии, прячась от обстрелов", – сказала Зеленская.

Видео дня

По ее словам, планшеты и ноутбуки в первую очередь необходимы школьникам уязвимых категорий в регионах, где уроки проводят в основном дистанционно. Первая леди отметила, что на сегодняшний день 2 миллиона детей учатся онлайн из-за войны России против Украины, поэтому им нужно обеспечить качественный процесс.

Она также добавила, что в настоящее время при поддержке иностранных партнеров Фонду уже удалось обеспечить гаджетами около 50 тысяч участников образовательного процесса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему оказавшиеся в Швеции дети-украинцы продолжают учиться в украинских школах онлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!