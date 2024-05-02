Украинские школьники показали один из самых высоких показателей устойчивости в мире: результаты исследования

Исследование социально-эмоциональных навыков (ИоСЭН) показало, что украинские подростки, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, заботятся о своем здоровье. В частности, речь идет о сне в течение 8 часов, регулярных завтраках, потреблении фруктов и овощей, а также выполнении физических упражнений. В то же время у их сверстников из других стран-участниц мониторинга такие показатели несколько ниже. Кроме того, у украинских школьников один из самых высоких показателей устойчивости в мире – 12%.

Результаты ИоСЭН опубликованы на официальном сайте Государственной службы качества образования. В нем также отмечено, что школьники, которые указывали, что заботились о своем здоровье, чаще замечали более развитые социально-эмоциональные навыки, лучшую удовлетворенность жизнью и психологическое благополучие. Особенно это касалось регуляции эмоций, выполнения заданий и энергичности.

"Исследование дало необычные результаты. Оказалось, что украинское ученичество имеет показатель устойчивости на уровне 12% – один из самых высоких в мире, что свидетельствует о развитости социально-эмоциональных навыков. Наши ученики и ученицы лучше заботятся о своем здоровье, ведь реже пропускают завтраки, чаще выполняют физические упражнения, потребляют фрукты и овощи, лучше спят, несмотря на все, и имеют самый низкий уровень так называемой учебной тревожности", – сказал председатель ГСКО Руслан Гурак.

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В то же время потребление алкоголя и курение сигарет среди 15-летних подростков особенно не отличается от средних показателей в странах-участницах ИоСЕН.

Исследование показало, что связь между навыком доверия и состоянием здоровья и благополучия в Украине проявилась сильнее, чем в среднем по ИоСЭН.

Украинские девушки в среднем засвидетельствовали у себя худшее психическое благополучие, высшую учебную тревожность и более слабую заботу о своем здоровье, чем ребята. Однако разницы в плане удовлетворенности жизнью и отношениями с другими не наблюдается. В то же время ребята показали о худшей удовлетворенности собственным телом, чем девушки.

В среднем среди всех стран ИоСЕН 15-летние школьницы в большинстве своем засвидетельствовали худшие результаты своего здоровья и благополучия, чем ребята, по всем показателям.

В исследовании сравниваются результаты Украины со средними показателями по странам/местностям-участникам ИоСЭН. К ним относятся: Богота (Колумбия), Болгария, Хельсинки (Финляндия), Гумма (Япония), Дели (Индия), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Эмилия-Романья (Италия), Испания, Кудус (Индонезия), Мексика, Перу, Собрал (Бразилия), Турин (Италия), Цзинань (Китай) и Чили.

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