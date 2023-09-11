Украинские школьники могут получить ноутбуки и планшеты бесплатно: как это сделать и кто в приоритете

По подсчетам Министерства образования и науки Украины 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысяч учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению. В первую очередь обеспеченные образовательными девайсами будут социально незащищенные категории населения. Для этого родителям ребенка нужно обратиться в администрацию школы и зафиксировать потребность в цифровом устройстве.

Такую информацию МОН предоставили на своей странице в Facebook. По словам ведомства, в 2022/2023 учебном году более 1,5 миллиона детей в Украине обучались онлайн с использованием цифровых устройств. Однако девайсы для детей это не только инструменты для подключения к урокам. Они открывают доступ к миру знаний, способствуют развитию навыков информационной грамотности, помогают учащимся учиться самостоятельно и развивать креативность. Это также возможность для детей общаться с друзьями и развивать социальные навыки.

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Власти Украины предпринимают активные шаги по решению проблемы потребности в таком оборудовании. Совместно с разными организациями и фондами уже реализован ряд проектов, направленных на обеспечение детей необходимыми устройствами для обучения. Однако эта работа не ограничивается только инициативами властей. Каждое общество или область может самостоятельно привлекать партнеров и приобщаться к этому общему делу, отмечают в МОН.

"Девайсы для ребенка - это не только о подключении к урокам. Понимаем это и стараемся обеспечить комфорт для как можно большего количества детей. Для этого работаем с разными партнерами: бизнесом, правительственными организациями, фондами и международными организациями", – сообщают в ведомстве.

Также в департаменте образования отмечают, что отдельные школы и учителя могут рассказывать реальные истории непосредственно партнерам, чтобы ускорить процесс получения девайсов для обучения. Учреждения и общины также могут принять участие в фандрайзинговых инициативах и привлечь донорскую поддержку. Это может быть качественной альтернативой для решения проблемы доступа к обучающим ресурсам.

Как подать заявку на получение гаджета

Для того чтобы стать в очередь на получение девайса, родители должны обратиться с заявлением в школу, в которой учится ребенок. В министерстве подчеркивают, что именно администрация учебного заведения решает, какие дети в первую очередь получат планшет или ноутбук, после того, как он поступит в школу.

В 2022 году основной фокус обеспечения девайсами был направлен на преподавателей, говорят в ведомстве. Так, 95 911 ноутбуков было передано учителям. Среди детей – 35 192 ученика уже получили гаджеты, еще 40 тысяч смогут работать на цифровом устройстве до конца 2023 года. В МОН собирают и анализируют потребность в девайсах через опрос учебных заведений. Такая статистика обязательна для прозрачности партнерства.

Дети из малообеспеченных или многодетных семей, внутренне перемещенные дети, дети с особыми потребностями, инвалидностью и те, кто лишен родительской опеки, становятся первыми в очереди на получение необходимых цифровых устройств. Среди областей же приоритетны те, в которых преобладает дистанционное обучение. Однако распределение девайсов происходит пропорционально, чтобы была возможность синхронизировать потребности, отмечают в управлении.

Кроме этого, МОН запустил специальный дашборд, в котором любой желающий может мониторить количество девайсов, переданных в конкретную область, населенный пункт или учебное заведение. Также можно увидеть, какое количество цифровых устройств получили учителя, а какое – ученики.

Юридическими владельцами девайсов являются учебные заведения. Департаменты образования и науки ОВА получают оборудование через подписание актов приема-передачи с партнерами и распределяют устройства среди общин, а те – среди учебных заведений. Школа передает аксессуары детям или учителям в пользование – как с учебниками. В МОН призывают не бояться брать цифровые устройства родителям, а школам не бояться давать в пользование необходимое оборудование. Ведь в первую очередь такие шаги предпринимаются для обеспечения качественного учебного процесса. Получить технику могут и дети-ВПЛ, школа должна передать ее любым удобным способом.

Если же девайс поврежден или в нем обнаружены неисправности, родители должны обратиться в учебное заведение, которое является владельцем оборудования. Школа должна обеспечивать восстановление самостоятельно, в случае невозможности восстановить функционал устройства – применить процедуру списания по действующему законодательству Украины, отмечают в министерстве.

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