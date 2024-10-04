Украинские школьники начальных классов будут питаться бесплатно: как это будет происходить

С октября 2024 все ученики 1-4 классов будут питаться в украинских школах бесплатно. Для этого из государственного бюджета выделено 2 миллиарда гривен на год, которые будут переданы местным громадам в форме субвенции.

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Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины в пятницу, 4 октября. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

"Раньше горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов. Государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста", – говорится в сообщении МОН.

Основные условия для предоставления субвенции:

– горячее питание организуется для всех учеников начальных классов;

– в школе организован процесс очного обучения или сочетается с дистанционным;

– учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом;

– расчет стоимости питания для 1-4 классов не должен превышать стоимость питания для 5-11 классов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в видеообращении 2 октября отметил, что в Украине идет разработка программы гарантированного бесплатного питания для детей в начальной школе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские школьники в 2024/2025 учебном году будут питаться по рецептам шеф-повара Евгения Клопотенко. Сборник рекомендаций содержит 621 блюда, среди которых безглютеновые и безлактозные, а также те, которые входят в школьное меню европейских стран.

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