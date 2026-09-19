Украинские школьники подхватили новый российский тренд: что означает вирусная фраза "Я тебя могну" и при чем здесь "ЦУЕФА"

Украинские школьники подхватили российский тренд "я тебя могну". Популярная фраза стала распространенным молодежным мемом, означающим превосходство над кем-либо по внешности, стилю, харизме и успеху. Слово происходит от английского сленгового глагола mog (могать), означающего "выглядеть значительно лучше, чем кто-то рядом".

OBOZ.UA разобрался, что означает этот тренд и при чем здесь ЦУЕФА*. Так, например, если подростки пришли на вечеринку в современном "аутфите" (комплект одежды, подобранный для определенного дня или события), то они "замогали" тех, кто пришел в обычной одежде.

Фраза стала популярной летом 2026 года после выхода одноименного трека от блогерского объединения ЦУЕФА (российские исполнители и блогеры). Песня и танец под нее массово стали вирусными в социальных сетях TikTok и Instagram.

В то же время в соцсети Threads вокруг этого разгорелась дискуссия, ведь украинские школьники подхватили этот тренд. В частности, одна из пользовательниц отметила, что одноклассница ее сына, который учится в 5-м классе, на переменах подходит к детям с фразой "я тебя могну", однако понятия не имеет, что она означает.

"А вы знали, что среди детей распространяется новый тренд: "Я тебя могну". Рассказал сын. 5-й класс, одноклассница на переменах подходит к детям с этой фразой. Говорит: "Я ничего не поняла, что это такое".

В комментариях значительная часть пользователей сети подчеркивала, что украинские школьники подхватили российский тренд. Однако большинство детей не может объяснить его значение.

"Мне вчера какой-то мальчик лет семи это на улице выдал. Ездит на самокате и кричит: "Я тебя могну".

"Спасибо за ваш пост. Решила спросить у дочери (4 класс). Она сказала: "Да, в классе тоже так говорят".

"Звучит агрессивно, тем более без контекста (как, в принципе, дети и используют подобные модные фразочки)".

*Ключевая фраза из вирусного трека "Я тебя могну" от блогерской группы ЦУЕФА. В песне используютсястроки "я тебя могну – выгляжу выше нормы. Ты слишком низкий, а я люблю высоких", которые иронизируют над тем, как один человек "доминирует" над другим своей крутизной или внешним видом.

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