"Чтобы остановить бунт, нужно возглавить его": учительница придумала гениальный способ борьбы с трендом "six–seven"

Украинская учительница придумала интересный способ борьбы с трендом "six–seven" среди подростков. Педагог рассказала, что дала детям задание сделать синтаксический разбор предложения из 67, составить предложения из 67 и выполняли аудирование текста о 67.

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Об этом учительница написала в посте в Threads. По ее словам, самым суровым наказанием было написать статью в школьную газету о 6-7.

В комментариях коллеги-педагоги поделились своим опытом и рассказали, какими методами пользуются. Так, некоторые отмечали, что дети могут срывать уроки криками, нарушая дисциплину.

"Спасибо за идею. На следующем уроке сделаю такое для своих учеников. Им это точно понравится".

"Я ученица и скажу, что это уже даже нас достало, поэтому после каникул есть надежда, что все о нем забудут".

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"Это просто уже на таком уровне. 6-7 захватил всю планету – если вы не понимаете языка друг друга, но скажете "сикс-севен" и начнете махать руками, вас поддержат все".

"Если они срывают уроки своими криками "6-7", то это нарушает дисциплину в классе, и если учитель ничего с этим не делает, то дети вылезут на голову и будут продолжать так поступать. Если это происходит на перемене между детьми, то это уже их дело. Тренды не должны срывать уроки, мешать учителю преподавать и другим учиться".

Напомним, что британские школы заполонил мем "шесть-семь" – слова, которые ученики выкрикивают наугад или рисуют эти цифры себе на лице. Учителя называют этот тренд "самым бессмысленным". Опрос 10 000 педагогов показал, что четверо из пяти школьных учителей слышали эту вирусную фразу во время уроков в течение недели, а среди учителей младших классов этот процент вырос до 90%.

Считается, что этот тренд пришел в Великобританию из США. Больше всего пострадали учителя математики, уверяют специалисты. В то же время учителя других предметов говорят, что упоминание страницы 67, года 1967 или любых других фраз, содержащих цифры 6 или 7, вызывает бурный хор. Даже учителя физкультуры не могут этого избежать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Великобритании станцевал со школьниками запрещенный TikTok-танец "6-7", который наделал шума во всем мире и дошел до Украины.

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