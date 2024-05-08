Украинские школьники получили приглашение на НМТ-2024: почему категорически нельзя разглашать детали

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Украинские школьники получили приглашение на НМТ-2024: почему категорически нельзя разглашать детали

Украинские школьники могут скачать приглашение на участие в Национальном мультипредметном тесте в своих персональных кабинетах с 8 мая. В документах будет указана дата, место и время проведения экзамена.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там призвали не разглашать полученные детали, потому что от этого зависит безопасность всех участников НМТ-2024.

"8 мая, для зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих персональных страниц приглашения, в которых будет указана дата, время и место проведения НМТ. Настоятельно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех его участников", – говорится в сообщении.

Украинские школьники получили приглашение на НМТ-2024: почему категорически нельзя разглашать детали

УЦОКО также сообщило, что более 287 тысяч абитуриентов зарегистрировалось на сдачу НМТ-2024. Из них более 231 тысячи – выпускники этого года и почти 20 тысяч тех, кто будет проходить экзамен за границей.

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Наиболее популярным предметом по выбору среди участников тестирования стал английский язык – его выбрали почти 116 тысяч абитуриентов. На втором месте оказалась география – более 57 тысяч. Биология стала третьей в списке – чуть больше 56 тысяч человек.

Далее предметы выбирало такое количество поступающих:

  • украинская литература – 44 032;
  • физика – 7 877;
  • химия – 3399;
  • немецкий – 3 153;
  • французский – 310;
  • испанский –161.
Украинские школьники получили приглашение на НМТ-2024: почему категорически нельзя разглашать детали

Кроме того, 508 участников воспользовались правом сдать НМТ на языке национальных меньшинств. Среди них:

  • венгерском – 408;
  • румынский – 65;
  • на польском – 35.

Напомним, основная сессия НМТ-2024 продлится с 14 мая по 25 июня.

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