Украинские школьники получили три медали на международной олимпиаде по биологии. Фото

Ольга Выпирайленко
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Украинские школьники получили три медали на международной олимпиаде по биологии. Фото

Украинские школьники получили три награды на международной олимпиаде по биологии. Среди них – одна серебряная и две бронзовых медали.

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Интеллектуальные соревнования проходили с 20 по 27 июля в городе Кесон-Сити (Республика Филиппины), информирует Малая академия наук. Всего в олимпиаде принимало участие 77 делегаций. Участники демонстрировали знания в двух турах: теоретическом и практическом.

Украинские школьники получили три медали на международной олимпиаде по биологии. Фото

Украину представляли четверо старшеклассников из Киева и Ивано-Франковска. Среди них:

  • Поровский Александр Сергеевич, ученик десятого класса Естественно-научного лицея № 145 Печерского района г. Киева завоевал серебряную медаль.
  • Крупникова Надежда Леонидовна, ученица десятого класса Естественно-научного лицея № 145 Печерского района г. Киева получила бронзовую медаль.
  • Неволько Алиса Игоревна, ученица одиннадцатого класса Лицея "Научная смена" Дарницкого района г. Киева получила бронзовую медаль.
  • Участница — Чир Виктория Романовна, ученица одиннадцатого класса Лицея № 5 Ивано-Франковского городского совета Ивано-Франковской области.
Украинские школьники получили три медали на международной олимпиаде по биологии. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьник из Львова получил "серебро" на международной олимпиаде по физике.

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