Школьник из Львова получил ''серебро'' на международной олимпиаде по физике: всего соревновалось более 400 участников. Фото

Выпускник Львовского физико-математического лицея Владимир Островский получил "серебро" на 55-й международной олимпиаде по физике в Париже. В конкурсе соревновались более 400 участников из более чем 80 стран мира.

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Об этом сообщило управление образования Львова. Там указано, что парень неоднократный победитель всеукраинских соревнований.

"Владимир – неоднократный победитель всеукраинских соревнований и нынешний стипендиат Программы поддержки одаренной молодежи. Его победа – это результат системного труда, поддержки родителей, а также мудрого наставничества заслуженного учителя Украины Николая Петрунива", – указано в сообщении.

Также парень оказался среди 15 самых успешных школьников города, поэтому он получил денежную награду в размере 30 тысяч гривен.

Напомним, школьник из Киева Олесь Гордейчук получил золотую медаль на Международной математической олимпиаде-2025. Интеллектуальные соревнования для юных математиков мира проходили с 10 по 20 июля в австралийском городе Саншайн-Кост (штат Квинсленд). Парень – выпускник Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко.

Это уже вторая подряд победа Гордейчука на международной арене. В прошлом году он получил бронзу. Кроме того, парень активно делится опытом и популяризирует математические олимпиады среди младших лицеистов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сборная украинских школьников по математике заняла 24 место на международной олимпиаде.

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