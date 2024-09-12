Украинские школьники поразили первую леди Франции: Зеленская рассказала о разговоре с Макрон и призналась, что ее смутило

Украинские школьники, которые вынужденно находятся за границей, быстро овладевают иностранными языками в других странах. Своими особенностями адаптироваться к новым условиям дети поразили первую леди Франции Бриджит Макрон. Несмотря на это, ученикам важно сохранять связь с родной страной и не терять навыки украинского языка.

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Об этом отметила первая леди Украины Елена Зеленская. Она смущена, что многие украинцы могут потерять свою связь с Родиной, находясь за границей. Об этом супруга президента рассказала в интервью телеканалу "Мы – Украина".

"Я разговаривала по телефону с госпожой Бриджит Макрон, первой леди Франции, и она всегда в восторге от наших детей, которые учатся во Франции. Как они прекрасны, как они быстро овладевают языками и они просто прекрасно говорят на французском. Я каждый раз напоминаю, что они не должны терять навыки украинского, поэтому там, где есть возможность, мы всегда просим, чтобы дети могли выходить на онлайн обучение", – сказала Зеленская.

По ее словам, в некоторых странах обязательно посещение местных школ и дети не успевают ходить в два учебных заведения одновременно. Именно поэтому в Украине для школьников, которые находятся за границей, ввели отдельное изучение главных предметов как украинский язык и литература, история Украины и т.д.

В то же время, дети могут ходить в украинские центры, которые создаются за границей. В таких кругах собираются наши граждане для занятий творчеством, которое объединяет и не отрывает от Родины. Таким образом, по словам Зеленской, есть шанс не упустить молодое поколение.

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