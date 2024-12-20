Украинские школьники привезли 6 медалей с престижной научной олимпиады мира: среди них – 'золото'. Фото

Украинские школьники получили победные результаты на Международной молодежной научной олимпиаде (International Junior Science Olympiad – IJSO), которая проходила в Румынии. В этом году в ней приняли участие 303 ребенка из более чем 50 стран мира. Все они боролись за знания в естественных науках – физике, химии и биологии.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Украинскую команду представляло шесть школьников и все они вернулись с наградами, получив одну золотую медаль, две серебряные и три бронзовые.

Награды получили:

Святослав Лавренюк (г. Киев), ученик Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко – золотая медаль.

(г. Киев), ученик Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко – золотая медаль. Глеб Жупинский (Харьковщина), ученик Харьковского лицея №1 – серебряная медаль.

(Харьковщина), ученик Харьковского лицея №1 – серебряная медаль. Зембович Дарья (г. Киев), ученица Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко – серебряная медаль.

(г. Киев), ученица Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко – серебряная медаль. Ольга Питулько (Полтавская область), ученица Научного лицея "Полет" при Кременчугской гуманитарно-технологической академии имени А. С. Макаренко – бронзовая медаль.

Мария Юштина (г. Киев), ученица Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко – бронзовая медаль.

(г. Киев), ученица Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко – бронзовая медаль. Иван Колесник (Черновицкая область), ученик Заставнивского лицея – бронзовая медаль.

IJSO – одна из 12 престижных научных олимпиад мира, признанных ЮНЕСКО. Участники демонстрируют не только знания по трем естественным дисциплинам, но и умение интегрировать их.

Олимпиада проходила в Румынии со 2 по 11 декабря. Она состоит из нескольких этапов, таких как вопросы с выбором ответов, теоретические экзамены и лабораторные зачеты в следующем году страной-организатором сессии будет Россия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские школьницы победили на Европейской девичьей олимпиаде по математике.

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