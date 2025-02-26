Украинские школьники смогут получить стипендии на обучение в Венеции: как подать заявку

15 талантливых украинских школьников смогут получить стипендии для обучения в одной из лучших школ Европейского союза – H-FARM в Венеции. Подать заявку на участие старшеклассники могут до 15 марта.

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Предлагаемая ученикам программа направлена на развитие способностей по математике, физике, информатике, дизайну и технологиям в современной среде. Стипендия покрывает обучение, проживание, питание, экскурсии и внешкольные активности, сообщает Еducation.ua.

Выпускники смогут овладевать технологиями, создавать стартапы, изучать иностранные языки и подготовиться к поступлению в университеты уровня Оксфорда и Лиги Плюща.

Подать заявку на участие могут:

школьники 15–17 лет;

учатся в 8, 9 или 10 классе;

имеют знания в сфере STEM;

владеют английским на уровне B1;

стремятся создавать инновационные проекты.

Для того чтобы подать заявку на участие, нужно заполнить анкету.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что волонтерская деятельность будет влиять на поступление в украинские учреждения высшего образования в 2025 году. Ректоры должны будут способствовать студенческому волонтерству в свободное от занятий время.

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