Украинские школьники смогут получить стипендии на обучение в Венеции: как подать заявку
15 талантливых украинских школьников смогут получить стипендии для обучения в одной из лучших школ Европейского союза – H-FARM в Венеции. Подать заявку на участие старшеклассники могут до 15 марта.
Предлагаемая ученикам программа направлена на развитие способностей по математике, физике, информатике, дизайну и технологиям в современной среде. Стипендия покрывает обучение, проживание, питание, экскурсии и внешкольные активности, сообщает Еducation.ua.
Выпускники смогут овладевать технологиями, создавать стартапы, изучать иностранные языки и подготовиться к поступлению в университеты уровня Оксфорда и Лиги Плюща.
Подать заявку на участие могут:
- школьники 15–17 лет;
- учатся в 8, 9 или 10 классе;
- имеют знания в сфере STEM;
- владеют английским на уровне B1;
- стремятся создавать инновационные проекты.
Для того чтобы подать заявку на участие, нужно заполнить анкету.
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