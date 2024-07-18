Украинские студенты будут учиться в Литве бесплатно: МОН поставило точку

Украинские школьники смогут получить стипендии при поступлении в заведения высшего образования. Кроме того, абитуриентам не нужно будет сдавать обязательный экзамен по литовскому языку, поэтому у них будет больше возможностей для поступления по общему конкурсу.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины (МОН) на официальном сайте. Поступающие смогут также учиться на англоязычных бакалаврских программах. Кроме того, студенты, которые уже учатся в литовских университетах, будут иметь определенные условия при поступлении и до завершения учебного заведения.

В то же время, украинские школьники смогут поступать на тех же условиях, что и литовские ученики. У тех детей, которые учатся дистанционно, будут специальные условия в литовской системе образования. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заверил, что власти Литвы создали улучшенные условия для получения высшего образования.

"Отныне украинские абитуриенты, окончившие литовские школы, могут поступить практически на равных условиях с литовцами, но без обязательной сдачи экзамена по литовскому языку. И это создает дополнительные возможности для украинских студентов в Литве. Теперь они могут не просто поступать по квотам, количество которых ограничено, а поступать на места по общему конкурсу, которых в разы больше. Литовская сторона нашла способ, как нашим студентам сделать лучшие возможности для получения высшего образования, и мы благодарны за такие шаги", – сказал чиновник.

МОН призвало украинских детей, находящихся за границей, учиться в местных школах и продолжать изучение украиноведческого компонента дистанционно.

Также образовательное ведомство отметило, что с 2022 года украинские студенты могут учиться бесплатно в университетах и эта компенсация будет продолжена и в 2024 году.

Напомним, ранее появилась информация, что правительство Литвы отменяет бесплатное образование для новых украинских студентов с сентября этого года. Однако те соискатели образования, которые уже поступили на обучение, смогут закончить его бесплатно. В конце концов МОН пообщалось с литовскими представителями образовательного ведомства, которые заверили, что страна-партнер и дальше будет оказывать поддержку нашим абитуриентам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что всех украинских детей в Польше с 1 сентября обязут пойти в местные школы.

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