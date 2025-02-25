Украинские студенты-медики, которые не сдали КРОК, больше не смогут получить диплом о высшем образовании

Студенты, не сдавшие КРОК, не смогут иметь документ о получении высшего образования в Украине. Таким образом, государство преследует цель бороться с недобродетельными вузами, которые выдают дипломы без сдачи Единого государственного квалификационного экзамена (ЕДКЭ).

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Об этом сообщила директор Центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины Леся Олейник в интервью ZN.UA. Она отметила, что КРОК (ЕДКЭ для медиков) обязателен для подтверждения профессиональной квалификации будущих медицинских работников в Украине. Он состоит из нескольких этапов (КРОК 1, КРОК 2, КРОК 3), которые охватывают теоретические знания по фундаментальным и клиническим дисциплинам.

Отныне диплом нельзя будет сформировать, если в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО), отсутствует информация о положительном результате прохождения КРОК. Кроме того, в 2025 году эта функция распространяется на бакалавров и студентов профессионального высшего образования.

"Это является важным механизмом контроля, что делает невозможным нарушение образовательных стандартов и гарантирует, что диплом получают только те выпускники, которые продемонстрировали надлежащий уровень знаний и профессиональной подготовки", – рассказала Олейник.

Она отметила, что в предыдущие годы были случаи, когда студентам, которые не сдавали КРОК, выдавали дипломы. В то же время в колледжах часто выдавались дипломы вообще без экзаменов КРОК. Поэтому в настоящее время контроль за выдачей документов об образовании значительно усилен.

"Это очень важный шаг для украинской медицины. Во-первых, это гарантия того, что к работе в больницах будут допущены только настоящие специалисты, действительно обладающие необходимыми знаниями. Во-вторых, это существенно снижает уровень коррупции в сфере медицинского образования – если раньше можно получить диплом обходными путями, то сейчас это почти невозможно. И, конечно, соответствие международным стандартам: наши врачи должны быть конкурентоспособными не только в Украине, но и в мире", – сказала чиновница.

Как она отметила, в ближайшие годы планируется дальнейшее совершенствование КРОК, акцент будет на усилении мер по противодействию нарушениям и повышению качества тестовых заданий.

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