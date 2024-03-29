''Украинские учителя получили оплеуху'': экс-глава УЦОКО показал другую сторону провальной сертификации педагогов в 2024 году

Только 57% учителей, участвовавших в сертификации, прошли ее успешно. Зато почти половина тех, кто получал бы за это прибавку в 20%, не прошли во второй этап. По словам бывшего главы Украинского центра оценивания качества образования Игоря Ликарчука, педагоги получили очередной повод для подрыва доверия и "хорошей оплеухи".

Об этом образовательный деятель написал в Facebook. Он отметил, что речь идет о лучших учителях, ведь не каждый из педагогов может попасть на сертификацию, даже при большом желании. Врач не верит, что почти половина компетентных специалистов оказались безграмотными и не прошли тестирование. Он выдвинул подозрения по адекватности заданий, которые проходили педагоги.

"Снова украинское учительство получило хорошую оплеуху и очередной повод для общественной дискредитации. Почти половина тех, кто отважился сертифицироваться для 20% надбавки к зарплате, не прошли тестирование. Учтите, что речь идет, очевидно, о лучших учителях. Ведь далеко не каждый педагог, который даже имеет большое желание пройти сертификацию, может получить такую возможность. Я категорически не верю в то, что почти половина хороших учителей оказались настолько безграмотными, что не прошли тестирование", – написал экс-глава УЦОКО.

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Он добавил, что не помнит случаев, чтобы половина абитуриентов провалили Внешнее независимое оценивание за годы его существования. Так что Ликарчук удивляется, что это могло случиться с учителями.

По его словам, если бы в стране были более действенные образовательные структуры, они создали бы профессиональную комиссию для оценивания качества инструментов сертификации.

Бывший руководитель УЦОКО спрашивает, как дальше жить учителям, когда они получили очередную оплеуху и репутацию безграмотных педагогов.

"У меня возникают серьезные и обоснованные подозрения, адекватны ли те тесты, которые педагоги выполняли? Если бы у нас был настоящий образовательный омбудсмен, действенные профсоюзы и зубастые и не прикормленные ОО, то они бы создали комиссию из специалистов, включая тех, кто действительно разбирается в педагогических измерениях, чтобы дать ответ на вопрос: "Инструмент, которым мерили уровень знаний педагогов, которые хотят сертифицироваться, качественный или нет?", – написал Ликарчук.

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