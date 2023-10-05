Украинские выпускники будут получать гранты на высшее образование: в чем суть программы и кто может претендовать

Выпускники смогут получать гранты на высшее образование. В Министерстве образования и науки Украины была разработана программа, которая предусматривает государственный заказ на основные специальности и определенное государственное финансирование других.

Такую информацию сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий во время подкаста. По его словам, выпускник по результатам ВНО или НМТ будет получать определенное государственное финансирование и самостоятельно выбирать заведение, в которое поступит грант.

Винницкий отметил, что госзаказ будет сохраняться для основных специальностей, в которых нуждается страна – медики, учителя, инженеры и т.д. Но нельзя спрогнозировать необходимое количество других направлений на несколько лет, поэтому в зависимости от того, какие потребуются специалисты, эта сфера и будет финансироваться за государственный счет.

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"Мы не можем прогнозировать, сколько нам понадобится юристов, экономистов, социологов, политологов, историков и таких других. Это все сейчас идет через рыночные механизмы. Но мы ставим вопрос таким образом, что вводим там государственные гранты", – отметил замминистра образования.

Он отметил, что какое именно учебное заведение выберет студент, не играет роли. Грант будет иметь определенную сумму, которая в одном учебном заведении может покрыть все обучение, а в другом студент должен будет что-то доплачивать.

"Фактически студент является контрактником, но часть его контракта покрывается государственными средствами, в зависимости от того, как он составил НМТ или ВНО", – подчеркнул Винницкий.

По его словам, государство может увеличить базу людей, получающих государственную поддержку на 30-40%. Такая система должна заработать с сентября 2024 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине хотят отменить заочное и вечернее высшее образование.

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