Украинские выпускницы массово идут учиться на трактористок: профессия стала популярной

Украинские выпускницы школ массово идут учиться на трактористок, ведь потребность специалистов этой профессии постоянно растет. Некоторые студентки выбрали это направление после начала полномасштабной войны России против Украины. В том числе и потому, что многие мужчины вынуждены были пойти защищать страну, поэтому заниматься посевной и другими работами становится некому.

По словам заместителя начальника Волынского областного управления образования и науки Александра Ткачука, ранее эта профессия имела ограничения пола из-за условий труда. Однако сейчас техника меняется, поэтому среди специалистов можно увидеть многие девушек. Об этом чиновник рассказал в интервью "Суспільному".

"В характеристике были ограничения по полу, женщинам было запрещено учиться на трактористов из-за условий труда. Сильная вибрация очень губительно действует на женский организм, но техника меняется и требования изменились", – говорит Ткачук.

Он добавляет, что в настоящее время в их регионе все официально работавшие трактористы мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины. А так как область аграрная, то потребность в этих специалистах огромна.

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В частности, за последние два года на Волыни в одном из техникумов выпустили 17 женщин и еще 10 девушек учится. Директор заведения образования Людмила Панасюк объясняет, что мужчин забрали на войну, однако у людей остается земля, которую нужно возделывать, поэтому на специальность идет учиться как молодежь, так проходят повышение квалификации и взрослые.

По спросу и популярности в этом регионе профессия тракториста занимает пятое место. Всего в области это направление выбрало 1200 учеников.

Не менее популярна эта профессия и в вузах. В частности, в Сумском аграрном университете 7 девушек выбрали быть трактористками. Студентки делятся, что когда первый раз сели за руль трактора, то перехватывало дух от восторга, что они смогли овладеть такой большой машиной.

По словам преподавателя, девушки быстро овладевают водительским мастерством, почти не совершают ошибок, ловкие и умелые. Он уверяет, что такие профессионалки ничем не будут уступать ребятам.

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