Украинских школьников на уроках будут учить экономно потреблять электроэнергию: что известно

Украинским школьникам на уроках будут рассказывать о необходимости экономного потребления электроэнергии. Кроме того, дети должны получать больше информации об энергоэффективности, энергоэтикете и реальных проблемах Украины, связанных с уменьшением производства электроэнергии.

Видео дня

Об этом стало известно из Инструктивно-методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в заведениях общего среднего образования в 2024/2025 учебном году, опубликованных Министерством образования и науки (МОН) на официальном сайте. Для формирования у детей навыков энергосбережения образовательное ведомство советует выделить в программах ожидаемые результаты обучения, привлекать школьников к выполнению проектов специально разработанной тематики, компетентно ориентированных задач и т.д.

"Приоритетной задачей 2024/2025 учебного года также определено проведение коммуникационной кампании по важности соблюдения правил бережливого потребления электроэнергии, предусматривающей расширение социокультурного компонента содержания образования вопросами, связанными с энергоэффективностью и энергоэтикетом, ответственным потреблением, в том числе в быту", – говорится в сообщении.

МОН предлагает использовать содержание учебной деятельности, связанной с энергосбережением. В частности:

рассказывать об источниках энергии, акцентировать внимание на реальных проблемах Украины, связанных с уменьшением производства энергии;

объяснять на конкретных примерах важность и необходимость сохранения тепловой и электрической энергии в быту;

организовывать исследования собственных привычек, образа жизни, что связано с пользованием электрическими приборами;

определять доступные пути сокращения расхода энергии;

учить выполнять приемлемые для себя и членов семьи действия по сокращению затрат энергии;

организовывать учебные проекты для привлечения других к делу рационального использования энергии.

Подробнее ознакомиться с рекомендациями МОН по образовательному процессу в новом учебном году можно по ссылке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что все школы Украины с сентября 2024 обязаны соблюдать нормы нового правописания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!