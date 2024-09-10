Украинских школьников на уроках будут учить экономно потреблять электроэнергию: что известно
Украинским школьникам на уроках будут рассказывать о необходимости экономного потребления электроэнергии. Кроме того, дети должны получать больше информации об энергоэффективности, энергоэтикете и реальных проблемах Украины, связанных с уменьшением производства электроэнергии.
Об этом стало известно из Инструктивно-методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в заведениях общего среднего образования в 2024/2025 учебном году, опубликованных Министерством образования и науки (МОН) на официальном сайте. Для формирования у детей навыков энергосбережения образовательное ведомство советует выделить в программах ожидаемые результаты обучения, привлекать школьников к выполнению проектов специально разработанной тематики, компетентно ориентированных задач и т.д.
"Приоритетной задачей 2024/2025 учебного года также определено проведение коммуникационной кампании по важности соблюдения правил бережливого потребления электроэнергии, предусматривающей расширение социокультурного компонента содержания образования вопросами, связанными с энергоэффективностью и энергоэтикетом, ответственным потреблением, в том числе в быту", – говорится в сообщении.
МОН предлагает использовать содержание учебной деятельности, связанной с энергосбережением. В частности:
- рассказывать об источниках энергии, акцентировать внимание на реальных проблемах Украины, связанных с уменьшением производства энергии;
- объяснять на конкретных примерах важность и необходимость сохранения тепловой и электрической энергии в быту;
- организовывать исследования собственных привычек, образа жизни, что связано с пользованием электрическими приборами;
- определять доступные пути сокращения расхода энергии;
- учить выполнять приемлемые для себя и членов семьи действия по сокращению затрат энергии;
- организовывать учебные проекты для привлечения других к делу рационального использования энергии.
Подробнее ознакомиться с рекомендациями МОН по образовательному процессу в новом учебном году можно по ссылке.
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