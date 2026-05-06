Украинский лицей вошел в топ-50 лучших школ мира и имеет все шансы выиграть миллион долларов: что известно

Лицей имени Тараса Шевченко из Кропивницкого вошел в список 50 лучших школ мира по версии Global Schools Prize 2026. В этом году поступило 3000 заявок и номинаций со всего мира, из которых выбрали 50 финалистов, которые присоединились к международной сети школ для сотрудничества и обмена опытом.

Об этом сообщили на сайте премии. Премия основана Varkey Foundation – организацией, известной проведением Global Teacher Prize. Новая инициатива фокусируется не на отдельных педагогах, а на школах как целостных экосистемах, меняющих подходы к обучению. Призовой фонд составляет миллион долларов.

Что известно об украинском лицее

Шевченко – государственное учебное заведение, где учится 868 учеников. Школа имеет почти столетнюю историю и сначала была классической гимназией с сильными гуманитарными традициями. Десять лет назад заведение осознало, что его выпускники рискуют потерять возможности в STEM-отраслях. Вместо того, чтобы изменить профиль, в школе создали междисциплинарную модель, в которой STEM интегрировали во все предметы, от языков и литературы до искусства.

Школа была официально признана лидером STEM-образования Государственным научным учреждением Украины "Институт модернизации содержания образования". Она стала первой школой в Украине, которая организовала национальный STEM-фестиваль, а в 2024 году провела Первую Всеукраинскую научно-практическую конференцию по STEM-образованию. Школа также является единственной в Украине, среди педагогов которой есть три посла Scientix – европейского сообщества STEM-образования.

Согласно данным:

доля выпускников, которые выбирают STEM-специальности, выросла с 11% до 36% за пять лет,

по меньшей мере восемь ученических STEM-проектов получили национальное и международное признание с 2019 года.

Среди достижений школьников:

победы в European STEM Discovery Weeks (2016, 2017),

участие и награды в Europeana Low Code Feat 2022,

победа в Microsoft Do Your:Bit Challenge 2020 — с проектом лодки для очистки рек, напечатанной на 3D-принтере,

финал Unplastify Challenge от National Geographic.

Кроме того, организаторы премии также отметили, что школа приняла участие в программе Student Spaceflight Experiments Program, а эксперимент учеников отправился на Международную космическую станцию.

Еще один проект "WellBing Shelter", созданный во время социального хакатона в Италии. Это приложение для поддержания ментального здоровья, которое возникло как ответ на опыт жизни во время воздушных тревог.

Ученики выращивают микрозелень под звуки сирен, готовят научные эксперименты в укрытиях и продолжают обучение несмотря на войну и последствия пандемии COVID-19. В случае победы лицей планирует создать инклюзивную STEM-лабораторию по образцу Future Classroom Lab в Брюсселе, ввести стипендии для внутренне перемещенных детей и запустить мобильную STEM-лабораторию для сельских общин.

Когда объявят результаты

Отбор в Global Schools Prize проходит в несколько этапов. Сначала определяется топ-50 финалистов. Далее жюри выбирает 10 победителей в категориях – в частности STEM, ИИ, инклюзия, искусство, развитие учителей и образование в сложных условиях. Каждая из этих школ получит по $50 000. Победителя объявят 19 мая 2026 года в Лондоне во время Education World Forum – события, которое ежегодно собирает министров образования и образовательных лидеров со всего мира.

Оценивание осуществляет международная Judging Academy — объединенное жюри экспертов в сфере образования, в которое входят педагоги, лидеры отрасли и участники предыдущих глобальных премий.

