Украинский подросток с аутизмом создал игру на внимательность для дошкольников. Видео

15-летний Марко Бихнюк из Луцка, имеющий аутизм, создал собственную игру с названием "Poll Games", которая призвала развивать внимательность у детей дошкольного возраста. Такую идею школьнику помог воплотить отец.

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Об этом говорится в сюжете "Суспільного". По словам парня, это игра в телефоне, рассчитанная для пользователей смартфонов с операционной системой Android.

Сейчас игра проходит проверку и впоследствии будет доступна для скачиваний на Play Market.

Марк рассказал, что придумывать варианты ответов в игре было не сложно. Они вместе с папой генерировали картинки в игре отчасти с помощью искусственного интеллекта.

Концепцию первой игры школьник прописал в тетради еще год назад, а именно идея возникла очень давно.

"Эта игра полезна для детей дошкольного возраста, она будет развивать их внимание", – отметил он.

По словам отца Марка, сложнее всего было достучаться до правильного ответа, который бы работал. Я горжусь, что у Марка получилось добиться таких результатов с его диагнозом. И надеюсь, что удастся развить этот его навык до таких уровней, что он сможет сам себя обеспечить благодаря этому", – говорит Петр.

Сейчас в игре доступны четыре варианта мини-игр, их уже могли протестовать 13-летние ученики. Отмечают, что игра очень интересная и будет полезна для дошкольников.

Первой, кто установил игру на телефон, стала мама Марка Алина. Женщина говорит: несмотря на то, что игры рассчитаны на дошкольников, ей тоже было интересно их проходить.

"Хочется, чтобы родители особых детей не боялись развивать в своих детях таланты, которые у них есть. А у каждого особенного ребенка есть свой талант, просто нужно вовремя его увидеть", – добавила мать Марка.

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