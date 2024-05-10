Украинский свободный университет возглавила известный доцент-психолог из Львова. Фото

Украинский свободный университет в Мюнхене возглавила известный доцент Львовского национального университета им. Франко Лариса Дидковская. Выборы, на которых педагог набрала 62% голосов, состоялись онлайн 27 апреля. 6 мая избирательной комиссией были признаны и утверждены результаты.

Об этом сообщили на официальном сайте ЛНУ. Дидковская имеет звание кандидата психологических наук и является сертифицированным психотерапевтом Европейской ассоциации психотерапевтов. Также она возглавляет Украинскую ассоциацию гештальт-терапии.

Новый руководитель УСУ имеет более 37 лет практического опыта в Украине и за рубежом. Кроме того, с 1990 года ректор ведет преподавательскую деятельность.

Украинский свободный университет был основан в 1921 году в Вене как частное учебное заведение. Он был ориентирован на украинскую молодежь, которая в то время вынужденно оказалась за границей. С 1945 года ЗВО базируется в Мюнхене.

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В настоящее время УСУ имеет три факультета с 13 специальностями. Среди них:

факультет государственных и экономических наук (правоведение, организация и деятельность предприятий, политическая экономия, менеджмент, политология);

философский факультет (философия, сравнительное литературоведение, педагогика, психология);

факультет украинистики (украинский язык и литература, история Украины, история украинского искусства, история украинской церкви).

В учебном заведении обучение происходит на украинском языке.

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