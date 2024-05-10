Острожская академия получила нового ректора: конкурентов у него не было. Фото

В Национальном университете "Острожская академия" новым ректором стал Эдуард Балашов, набравший 82,3% голосов. Новый руководитель являлся единственным кандидатом на выборах. За него проголосовало 186 человек из 226 участников.

Об этом сообщил глава Ривненского областного совета Андрей Карауш в официальном Telegram-канале. Он рассказал, что Балашов до этого занимал должность помощника ректора по международному сотрудничеству и фандайзингу.

Новый руководитель университета работает в учебном заведении с 2000 года, имеет ученое звание профессора и доктора психологических наук. Кроме того, он занимается международными обменными программами спудеев (орган студенческого самоуправления Острожской академии) и преподавателей. Также Балашов модерирует лекции с генерал-лейтенантом армии США в отставке Беном Ходжесом.

"Острожская академия" имеет нового ректора, который в национальном университете будет продолжать многолетнее дело Героя Украины Игоря Пасечника. Поздравляю на этом посту Эдуарда Балашова, он победил на выборах с результатом 82,3% и был единственным кандидатом, – написал Карауш.

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Он отметил, что ныне Острожская академия одно из лучших учебных заведений в стране, которую знают и за рубежом.

Напомним, секретное голосование проходило 8 мая в помещении университета. Предыдущим главой ЗВО был Игорь Пасечник, возглавлявший академию 30 лет.

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