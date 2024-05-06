Еще в одном университете Украины сменится ректор: МОН объявило конкурс

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Потенциальные кандидаты могут подать свои заявления в течение двух месяцев со дня публикации сообщения.

Об этом МОН отметило на официальном сайте. Там указано, что для участия в конкурсе необходимо свободно владеть государственным языком в соответствии с определенными стандартами, иметь ученое звание и научную степень. Кроме того, у кандидатов должен быть стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее 10 лет.

Сейчас ректором ПНУ доктор политических наук, профессор Игорь Цепенда. В феврале 2012 года он стал исполняющим обязанности ректора, а в апреле того же года конференцией трудового коллектива избран руководителем учебного заведения. В 2019-м он получил должность во второй раз, поэтому теперь он не может участвовать в выборах.

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Напомним, предварительно заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что в 18 заведениях высшего образования появятся новые ректоры в 2024 году. Это происходит потому, что у действующих руководителей вузов истекает последний срок пребывания в должности. Он отметил, что речь идет о смене поколений и этому способствует реализуемая МОН реформа.

Также выборы ректора пройдут в Национальном университете "Острожская академия" в Ривненской области 8 мая 2024 года. Первым кандидатом на должность нового руководителя стал помощник действующего ректора по международному сотрудничеству Эдуард Балашов. Относительно других кандидатов на участие в конкурсе информации нет. Тайное голосование продлится с 9 до 15 часов в помещении университета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН объявил конкурс на замещение должности ректора еще в одном университете Киева.

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