Еще в одном вузе Киева сменится ректор: МОН объявило конкурс

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Киевского национального лингвистического университета. В течение двух месяцев со дня публикации уведомления потенциальные кандидаты смогут подать свои заявления.

Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Там указано, что для участия в конкурсе необходимо свободно владеть государственным языком в соответствии с определенными стандартами, иметь ученое звание и научную степень. Кроме того, у кандидатов должен быть стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее 10 лет.

Напомним, предварительно заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что в 18 заведениях высшего образования появятся новые ректоры в 2024 году. Это происходит потому, что у действующих руководителей вузов истекает последний срок пребывания в должности. Он отметил, что речь идет о смене поколений и этому способствует реализуемая МОН реформа.

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В списке первых ЗВО, где уже объявили выборы, оказались:

Киевский политехнический институт

Львовская политехника

Киевский университет строительства и архитектуры

Киевский национальный экономический университет

Национальный университет биоресурсов и природопользования

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель главы МОН рассказал, в каких вузах ректоры возглавляют должности по 10-20 лет.

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