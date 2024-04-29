Острожская академия выберет нового ректора: стал известен первый кандидат

В Национальном университете "Острожская академия" в Ривненской области 8 мая 2024 года состоятся выборы ректора. Стало известно, что первым кандидатом на должность нового руководителя стал помощник действующего ректора по международному сотрудничеству Эдуард Балашов.

Относительно других кандидатов на участие в конкурсе информации нет. Тайное голосование продлится с 9 до 15 часов в помещении университета. Информация о выборах размещена на официальном сайте учебного заведения.

Несмотря на то, что в документе отмечено про необходимость размещения объявления о конкурсе на сайте Министерства образования и науки, пока информации там не обнародовали.

Напомним, в 18 заведениях высшего образования появятся новые ректоры в 2024 году. Это происходит потому, что у действующих руководителей вузов истекает последний срок пребывания в должности.

Заместитель Министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что в списке первых ЗВО, где уже объявили выборы, оказались Киевский политехнический институт, Львовская политехника, Киевский университет строительства и архитектуры, Киевский национальный экономический университет и Национальный университет биоресурсов и природопользования.

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