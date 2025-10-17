Украинский учебник по химии получил престижную международную награду. Фото

Украинский учебник по химии для седьмого класса издательства "Ранок", получил серебряную награду премии Best European Learning Materials Award (BELMA) 2025. Авторы издания – кандидат химических наук и учитель высшей категории Алексей Григорович и Александр Недоруб. На рассмотрение жюри был представлен полный учебный комплект: учебник, цифровое приложение с видео и тестами, рабочая тетрадь для учащихся и методическое пособие для учителей.

О награде сообщили на официальном сайте издательства. Сам учебник стал лучшим учебным изданием среди 42 номинантов из 23 стран Европы. В своей категории он конкурировал с материалами издательств из Дании, Норвегии, Германии, Испании, Италии, Польши, Сербии, Португалии, Фарерских островов, Швеции, Литвы.

Жюри BELMA, в состав которого входят восемь международных экспертов по разработке учебных программ, преподавания и издательского дела, высоко оценили украинский учебник по нескольким критериям.

Четкая структура и логика – материал согласуется с украинской национальной учебной программой, подается постепенно с системными ориентирами и итогами.

Практичность – исследовательские задания, STEAM-проекты, эксперименты из подручных материалов.

Инновационность – диалоги персонажей-юных химиков, создающие эффект живой дискуссии.

Современная визуализация – качественные инфографики и визуализация экспериментов для школ без лабораторий.

Мультимедийная поддержка – интерактивные упражнения на платформе іЗЗі.

Комплексность – особенно сильное пособие для учителя с планами уроков, методическими советами и инструментами оценивания.

Председатель жюри BELMA Диана Кали отметила, что украинский учебник отличался среди многих заявок, ведь он сочетает традиционные и современные методы обучения.

"Благодаря простым объяснениям химических явлений, ярким инфографикам и интересным опытам, он помогает ученикам понять и применять знания в реальных жизненных ситуациях. Попадание этого учебникав короткий список — весомое признание качества и инновационности работы команды", – сказала Кали.

О премии BELMA

BELMA – одна из самых престижных наград для учебных изданий. Организаторами премии стали Европейская Ассоциация образовательных издательств, Международная ассоциация по изучению учебников и учебных медиа, а также Франкфуртская книжная ярмарка.

