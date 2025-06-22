Украинский ученый назвал возраст, когда формируется личность: ребенок полностью зависит от родителей

Украинский ученый в области психиатрии Олег Чабан назвал возраст, когда формируется личность. По его словам, это происходит в возрасте до пяти лет.

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Психиатр объясняет, что в этом возрасте ребенок еще полностью зависим от родителей. Об этом он говорит в интервью на YouTube-канале "Здоровая беседа".

"К пяти годам уже видно, что это за личность. Позже будут подшлифовываться какие-то черты характера, личностные варианты, но эта личность уже сформирована в пять лет", – говорит он.

Эксперт отмечает, что это возраст полной зависимости от родителей, от их отношения, от их поведения. Поэтому все проблемы начинаются отсюда – что личность формируется под контролем родителей.

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