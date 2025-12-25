Украинский язык может преподавать только женщина? Лучший учитель Украины 2021 разрушил известный стереотип: иногда мужчины имеют большее влияние на детей

Украинский учитель и один из десяти лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков разрушил распространенный стереотип о том, что украинский язык и литературу может преподавать только женщина. По его словам, иногда мужчины-учителя имеют большее влияние на детей.

В интервью для радио Хартия победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 рассказал, что в его пузыре немало учителей-мужчин, которые преподают именно язык и литературу, и важно показывать, что это не является сугубо женской профессией. По мнению Пройдакова, эти стереотипы надо ломать, и Украина уже на правильном пути.

"Надо показывать, что это не чисто женская профессия, а наоборот – иногда мужчины-учителя имеют отчасти большее влияние на детей. Да, это противоречивая теория, но это интересно, когда в школе будет гендерный баланс среди учителей", – говорит он и добавляет, что эти стереотипы надо ломать, хотя сам он их точно не преодолеет.

"На это точно нужно еще время, но мы на правильном пути и где-то в обозримой перспективе ситуация может измениться", – уверен Пройдаков.

Также он вспомнил о педагогических иностранных фильмах "Учитель на замену", "Союз мертвых поэтов" и "Хористы", где все герои – мужчины.

"И это действительно популярный образ. Надо и в Украине, когда будет такая возможность, снять фильм об учителе мужчине без комедийной составляющей. Чтобы он рассказывал о том, как учитель-мужчина может влиять на изменения в сознании личности", – делится мыслями педагог.

