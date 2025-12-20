Зачем на уроках литературы учить стихи наизусть? Объяснение учительницы разделило сеть

В сети возникла дискуссия на тему важности изучения стихов наизусть в школе. Часть украинцев считает, что это нужно и важно, чтобы дети развивали свою память и способности запоминать, другие же – что это лишняя трата времени и навык нужен не всем.

Разговор возник из-за поста учительницы по зарубежной литературе из города Черновцы Алины Мец, которая в своем видео в TikTok высказала мнение по поводу того, почему учить стихи в школе – важно. По ее словам, это не только о развитии памяти – это об ораторских способностях. Однако в комментариях с ней согласились не все, и большинство пользователей приводит свои аргументы.

"Выучить, выйти и рассказать перед классом – это действительно та вещь, которая нужна во взрослой жизни для того, чтобы можно было свободно общаться перед публикой", – уверена педагог.

В ответ ей пишут, что для старшей школы лучше бы отменили изучение стихов, заменив это время на большее количество рефератов, проектов, докладов. По мнению пользователя, у учеников и не хватает времени охватить все, а рефераты, или проекты могут быть интереснее, при том, что память и ораторские способности развиваются не меньше.

Также указывают на то, что все люди разные, и каждому нужно свое для тренировки тех или иных способностей. Кому-то стихи, а кому-то дебаты и обсуждения.

"Разным людям подходят разная активность. Память тренируют - и поэзия, и математика. Ораторские способности тренируют и стихи, и пересказы, и обсуждения, и дискуссии, и дебаты. Этот перечень далеко не исчерпывающий", – пишет пользователь.

Однако есть и те, кто вообще считает изучение стихов лишь лишней тратой времени. Эти пользователи указывают на то, что на изучение большого стихотворения может уйти слишком много времени, которое ученик, особенно в 11 классе, лучше бы потратил на подготовку к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), а также, что для развития памяти достаточно и стихов по украинской литературе.

