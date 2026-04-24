Украинский язык в школах Австрии оказался под угрозой срыва: что известно

В Австрии может сорваться пилотный проект по внедрению украинского языка, как второго иностранного. Несмотря на то, что Министерство образования продлило срок регистрации до конца апреля 2026 года, анкет на посещение уроков поступило очень мало.

Об этом говорится в заметке в Instagram украинской ассоциации в Австрии. Там подчеркнули, что пилотный проект состоится только при условии наличия достаточного количества заявок.

"Украинский язык в австрийских школах – под угрозой срыва! Хорошая новость: Министерство образования Австрии продлило срок регистрации до конца апреля 2026 г. Плохая новость: по данным Bildungsdirektion Wien, сейчас поступило очень мало анкет. Пилотный проект состоится только при условии достаточного количества заявок. Это означает — каждая анкета сейчас решает все", – говорится в сообщении.

Изучение украинского как второго иностранного предлагается с 5 класса старшей школы (Oberstufe) – 9-й год обучения.Его должны преподавать в двух венских школах: BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70 и в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19. Обучение будет происходить после окончания уроков школьников, а группы будут не более 20 детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 75% украинских восьмиклассников выбрали русский язык для экзамена в Польше в 2022 году, только трое – сдавали украинский.

