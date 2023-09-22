Украинским школьникам в Словакии дадут деньги на ноутбуки и планшеты: какие условия
Украинские школьники, находящиеся в Словакии и имеющие документ о временной защите, могут получить 350 евро на приобретение ноутбука или планшета. Такая помощь предусмотрена в рамках проекта "Украинский ученик".
Для того, чтобы стать участником программы, нужно выполнить несколько условий. Самое главное – ребенок должен быть причислен к словацкой школе, сообщают на сайте Ukrajinskyziak. Там отмечают, что именно посещение школы – значительная проблема для детей-беженцев, находящихся в Словакии.
Что нужно сделать, чтобы получить помощь в 350 евро:
- ребенок из Украины в возрасте от 6 до 18 лет должен иметь статус odídenec в Словакии
- иметь объективные причины, по которым школьник не может посещать начальную или среднюю словацкую школу (заявление под честное слово)
- пройти тест по словацкому языку (уровень А1), созданный на основе утвержденного учебника словацкого языка, для детей-иностранцев, "Aha, Slovenčina!"
- успешно пройти ІТ Fines-test на украинском языке на определение уровня цифровой грамотности возрастом от 15 лет.
Срок подачи заявок – до 30 сентября 2023 года.
Если ребенок находится в Словакии без родителей, оформить такую помощь может поверенный представитель или опекун. На сайте проекта есть бланк, который нужно распечатать, заполнить и передать словацкому представителю.
Такая помощь, по словам организаторов проекта, будет мотивировать украинских детей учить словацкий язык и позволит ходить в местную школу. В частности, такие шаги будут способствовать адаптации детей-беженцев в новом социуме и будут способствовать постепенной интеграции их родителей в социальную жизнь в Словакии.
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