Украинским школьникам в Словакии дадут деньги на ноутбуки и планшеты: какие условия

Украинские школьники, находящиеся в Словакии и имеющие документ о временной защите, могут получить 350 евро на приобретение ноутбука или планшета. Такая помощь предусмотрена в рамках проекта "Украинский ученик".

Для того, чтобы стать участником программы, нужно выполнить несколько условий. Самое главное – ребенок должен быть причислен к словацкой школе, сообщают на сайте Ukrajinskyziak. Там отмечают, что именно посещение школы – значительная проблема для детей-беженцев, находящихся в Словакии.

Видео дня

Что нужно сделать, чтобы получить помощь в 350 евро:

ребенок из Украины в возрасте от 6 до 18 лет должен иметь статус odídenec в Словакии

иметь объективные причины, по которым школьник не может посещать начальную или среднюю словацкую школу (заявление под честное слово)

пройти тест по словацкому языку (уровень А1), созданный на основе утвержденного учебника словацкого языка, для детей-иностранцев, "Aha, Slovenčina!"

успешно пройти ІТ Fines-test на украинском языке на определение уровня цифровой грамотности возрастом от 15 лет.

Срок подачи заявок – до 30 сентября 2023 года.

Если ребенок находится в Словакии без родителей, оформить такую помощь может поверенный представитель или опекун. На сайте проекта есть бланк, который нужно распечатать, заполнить и передать словацкому представителю.

Такая помощь, по словам организаторов проекта, будет мотивировать украинских детей учить словацкий язык и позволит ходить в местную школу. В частности, такие шаги будут способствовать адаптации детей-беженцев в новом социуме и будут способствовать постепенной интеграции их родителей в социальную жизнь в Словакии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинский язык стал вторым иностранным в школах Чехии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!