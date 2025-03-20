'Украинского языка стало меньше и среди детей, и среди учителей': Креминь посоветовал Лисовому отреагировать

На украинском языке стало меньше общаться и школьников, и учителей. На это обратил внимание Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он отметил, что сейчас проходят инерционные процессы, которые необходимо стабилизировать государственными действиями.

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Кроме того, языковой омбудсмен отметил, что в школах есть проблема с обеспечением украинского языка в образовательном процессе. Креминь подчеркнул, что на ситуацию должен отреагировать министр образования и науки Оксен Лисовой, сообщает Еспресо. Захід

"Я неоднократно отмечал, что у нас есть проблема с обеспечением украинского языка в образовательном процессе в украинских школах. Украинского языка на самом деле стало меньше и среди детей, и среди учителей. Поэтому понятно, что министр образования должен на это все отреагировать должным способом. У нас сейчас проходят инерционные процессы, которые мы должны стабилизировать конкретными государственными действиями", – сказал Креминь.

Он отметил, что в Украине есть государственная программа, закон о культуре, но за нарушение соответствующих норм и за исполнение в публичном пространстве песни русскоязычных исполнителей незначительные штрафы, которыми тяжелого кого-то напугать.

"У нас нет тысяч заблокированных интернет-ресурсов, у нас нет ограничений и запрета на применение в Украине Telegram-каналов. Война длится 11 лет и на 34-35 годах украинской Независимости мы до сих пор сомневаемся в том, какой язык для нас основной, который является государственным, который составляет основу нашего конституционного строя", – сказал языковой омбудсмен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинских школах хотят запретить общение на русском языке не только на уроках, но и на перерывах, в столовых и укрытиях. Об этом говорится в законопроекте №13072, согласно которому должно состояться создание украиноязычной среды в учебных заведениях.

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