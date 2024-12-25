Украинского языка в TikTok станет больше: контроль за контентом в самых популярных среди подростков соцсетях усилят

В Украине планируется ужесточить контроль за использованием украинского языка в Интернете. Первыми с изменениями могут столкнуться платформы YouTube и TikTok, являющиеся одними из самых популярных среди украинских подростков.

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Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в комментарии украинским СМИ. По его словам, в украинском парламенте рассматривают возможность усиления законодательного регулирования использования украинского языка в сети.

Применение таких мер – один из этапов на пути интеграции Украины в Европейский Союз. Украинские дети, как отметил языковой омбудсмен, пользуются русскоязычными программами и мобильными приложениями, русскоязычным контентом в TikTok.

Также случаи несоблюдения языкового закона встречаются среди спортсменов, депутатов, чиновников и работников сферы обслуживания.

Украина должна сделать все, чтобы украиноязычного контента стало больше.

"Мы можем усилить ответственность за нарушение языкового закона. И это компетенция народных депутатов Украины – внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях", – отметил он.

Кремень добавил, что в Европейском Союзе активно защищают свою языковую среду, в частности в интернете. Это ведь не только о языке, но и о доступе к информации и услугам.

"Но в то же время должна у нас происходить постоянно действующая и полноценная разъяснительная работа, эффективная проукраинская пропаганда. В том числе в социальных сетях. Это создание дополнительного продукта. Для выполнения этого есть в Украине государственная языковая программа, но, пока не будет реального финансирования отдельных институтов с изготовлением фильмов, печатью книг, проведением соответствующей работы, у нас будет достаточно медленно проходить процесс перехода на украинский язык", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кремень заявил, что в Украине замедлились процессы украинизации. В частности, уменьшились показатели использования украинского языка в образовательной среде.

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