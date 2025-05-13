Украинцам станет значительно труднее поступить в польские вузы: что изменилось

Иностранцам, которые решили учиться в учреждениях высшего образования Польши, нужно подтверждать знание языка преподавания. В большинстве случаев – это польский. Такое условие предусматривается недавно принятым законом, направленным на устранение нарушений в визовой системе.

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Иностранным студентам нужно будет предъявить документ, где указанный уровень знания языка должен быть хотя бы на уровне В2. В то же время ректор учреждения высшего образования должен немедленно сообщить консулу, который выдал визу, если гражданин другой страны не начал обучение в выбранном вузе, передает InPoland.

Таким образом планируется ограничить использование студенческих виз иностранцами, которые получают их не с целью обучения, а для работы или поездок в другие страны Шенгена.

Кроме того, для университетов будет введен лимит на прием иностранных студентов. Их количество не может превышать 50% от общего количества соискателей образования в заведении. Тем вузам, где учится больше определенного количества студентов, будет запрещено принимать иностранцев, пока их уровень не снизится до 50%.

Также для иностранцев, которые будут учиться, будут создавать реестр. Он будет содержать личные данные, номер PESEL, а при его отсутствии – номер документа, удостоверяющего личность, страну рождения, информацию о вступлении на обучение или в докторантуру и информацию о том, имеет ли такое лицо Карту поляка.

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