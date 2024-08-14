Украинцев начнут штрафовать за то, что их дети не будут ходить в польскую школу: что известно

Родителей украинских школьников будут штрафовать за то, что дети не будут ходить в местные школы. Если ученик будет пропускать от 50% занятий без уважительных причин в течение одного месяца, это будет расцениваться как нарушение.

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Штраф может достигать 10 тысяч злотых (около 105 500 гривен), однако не превышать 50 тысяч злотых (чуть больше 527 тысяч гривен). Кроме того, если дети не будут ходить в местную школу, родителей из Украины могут лишить выплат. Об этом сообщает UAinKrakow.pl.

"Когда школа фиксирует пропуски не менее 50% занятий без уважительных причин в течение одного месяца, то это может расцениваться как нарушение. За неисполнение школьной обязанности родителям может грозить штраф, размер которого может достигать 10 тысяч злотых. Штраф может налагаться несколько раз, но его общая сумма не может быть больше 50 тысяч злотых", – говорится в сообщении.

Условие лишения выплат не касается детей, которые из-за возраста не подпадают под обязанность посещения детского сада или если это условие было отсрочено.

Требования вступят в силу с 1 июня 2025 года.

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