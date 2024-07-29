Уроки украинского языка и классы по 29 детей: какие изменения ждут беженцев из Украины в Польше с сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года украинские школьники, которые находятся в Польше, должны будут пойти в местные учебные заведения. В случае несоблюдения этого правила родителям грозит принудительное производство и штраф в размере 100 злотых (более 1000 гривен), а с июня 2025 года – 800 злотых.

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Польская система образования ожидает около 80 тысяч новых школьников в этом году. В связи с этим, количество учеников в классе может быть увеличено с 25 до 29. Об этом сообщает издание RMF24.

"Мы ожидаем, что значительная часть студентов, которые присоединятся к польской системе образования в сентябре 2024 года, будут учениками начальной школы. Поэтому правительство после годового перерыва снова вводит возможность увеличить количество учеников в I-III классах начальной школы с гражданами Украины. Они смогут начислять к 29 ученикам – например, если в классе 25 детей, директор может добавить четырех учеников из Украины, если 26 – троих, а если 27 – только двоих, то в детсадах также возрастут лимиты", – сообщает польское Министерство образования.

Кроме того, для украинских школьников будут проводить уроки родного языка. Для этого планируется трудоустраивать украинских учителей, которые нострифицируют свои дипломы по упрощенной процедуре.

В то же время ученики из Украины будут изучать европейскую интеграцию.

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