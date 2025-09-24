Украинцев поразило видео из подземной школы Харькова: есть настоящая кофейня, а заведение похоже на художественное пространство

Украинцев поразило видео из одной из подземных школ Харькова. Учебное заведение похоже на художественное пространство: на стенах много разных картин и рисунков, а каждый из 17 кабинетов сделан в уникальном стиле. Так, один из классов посвящен изучению предмета "Харьковщинаведение".

Видео с экскурсией в подземную школу опубликовал украинский блогер Михаил Греков в Instagram. В учебном заведении есть настоящая кофейня, современные туалеты и длинный коридор. Помещение разделено на две части: младшую и старшую школы. Кроме того, пространство обустроено для детей с особыми потребностями.

Украинцы отмечали, что Харьков – пример несокрушимости и, несмотря на полномасштабную войну, дает возможности украинским школьникам учиться офлайн. Кроме того, они подчеркивали, что в каждом регионе следует ввести предмет, подобный "Харьковщинаведению".

"Супер! Харьков – вы пример несокрушимости!"

"Супер! И предмет "Харьковщинаведение" – это гениальная идея! Вот бы каждый регион начал изучение в школах своего края. Это интересно и познавательно на самом деле. И прививает любовь к своим краям, к родной земле".

"Действительно Харьков сильный и выносливый город. Что бы ни случилось – продолжает жить. Мой город самый лучший и еще с такой красивой школой. Жаль только, что такая красота под землей".

"А потом люди из других городов спрашивают, чем Харьков такой лучший. Да вот, смотрите. И такого очень много".

"У меня простая школа страшнее выглядит".

"Жаль, что только в Харькове есть такая школа... А не по всей Украине".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что первый детский сад под землей появится в Харькове.

